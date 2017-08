Vlaamse primeur voor E313: waarom geluidsarm asfalt en geen extra geluidsschermen?

Hasselt -

Het Agentschap Wegen en Verkeer start maandag met de renovatie van de E313 tussen Hasselt-Zuid en Hasselt-Oost, in beide rijrichtingen. De volledige rijbaan wordt twee maanden lang over een lengte van 2,25 km heraangelegd, en wel met een nieuw type geluidsarm asfalt dat een primeur is voor Vlaanderen. “Dit asfalt vermindert het verkeerslawaai voor de omwonenden beter dan geluidsschermen, die alleen voor de woningen vlak achter de schermen een voordeel opleveren”, aldus Wegen en Verkeer. Het stuk E313 dient bovendien als proefproject voor de rest van het Vlaamse wegennet.