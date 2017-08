Verenigde Staten gaan nieuwe test uitvoeren met intercontinentale raket

De Verenigde Staten gaan woensdag opnieuw een intercontinentale raket lanceren, zo heeft het leger dinsdag meegedeeld. De test komt er nauwelijks enkele dagen nadat Noord-Korea een gelijkaardige test heeft uitgevoerd.

De raket Minuteman III zal van op de basis Vandenberg in Californië gelanceerd worden.

De test komt er op een moment waarop de spanningen op het Koreaanse schiereiland weer oplopen. Noord-Korea heeft op enkele weken tijd zelf twee testen met langeafstandsraketten uitgevoerd.

Maar de Amerikaanse luchtmacht stelt in zijn mededeling dat dergelijke operaties lang op voorhand worden voorbereid. “Het doel van het programma is om de doeltreffendheid, de beschikbaarheid en de nauwkeurigheid van het wapensysteem na te gaan”, zo staat nog in de mededeling.

De vorige Amerikaanse test met een intercontinentale raket werd op 3 mei uitgevoerd.