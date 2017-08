Geen bombast, geen rommelsongs. U2 gaf dinsdag nog eens een onverdunde rockshow. Centraal in het slotakkoord van deze tour: het jubilerende ‘The Joshua Tree’, integraal. Dat, samen met een secuur gekozen best of, en je hebt een U2-show zoals U2 ze altijd hoort te spelen.

De grootte van een band herken je aan zijn voorprogramma. Dat U2 geen kleine vis is, hoeven we u niet uit te leggen. Maar dat het omvangrijkste ego van de Britse eilanden - Noel Gallagher - gisteren opwarmertje ...