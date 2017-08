Vijftig of 650 bezwaren op miljoenen percelen: de mensen hebben duidelijk andere zaken aan hun hoofd

Bij de Limburgse arrondissementscommissaris zijn nog maar een stuk of vijftig verzoeken binnengekomen van mensen die vragen om hun perceel weg te gommen van de jachtkaart. Dat is weinig aangezien - op een paar witte plekken rond Hasselt en Genk na - zo goed als heel Limburg ‘groen’ is ingekleurd. Groen betekent dat je er mag jagen.

Die kaart staat nog maar twee weken online. Maar gezien de persaandacht, weet zowat iedereen dat die bestaat en zal intussen ook al iedereen eens in dat ‘groen’ hebben rondgeneusd. En wie dat niet heeft gedaan, ligt daar ook niet van wakker. Denken we toch. Of anders moeten de mensen het gedoe om de kaarten van minister Joke Schauvliege wel moe zijn. Vogelbescherming Vlaanderen spreekt anders wel van een succes, ze hebben sinds de lancering al 650 vragen verzameld voor heel Vlaanderen. Die moeten ze nog doorsturen. Ook in Limburg mogen ze dus wat post verwachten.

De belangrijkste verdienste van Vogelbescherming Vlaanderen is in elk geval dat ze minister Schauvliege hebben kunnen overtuigen om die kaart online te zetten. Want uiteraard hebben niet veel mensen zin om in provinciekelders uit te zoeken of hun gazonnetje misschien jachtgebied is. Al is het feit dat zoiets online staat niet genoeg. Je moet al een doorgewinterde activist zijn om te weten waar je moet gaan zoeken. Dan was de boskaart toch een stuk duidelijker. Of hebben ze sindsdien geleerd dat je het de mensen toch niet te gemakkelijk mag maken? Gelukkig wijst Vogelbescherming Vlaanderen je wel de weg tijdens wat al een jacht op zich is. Op kaarten weliswaar en niet op konijnen.

De ambtenaren zijn trouwens nog maar net klaar met dat allemaal digitaal in te kleuren, of ze kunnen al opnieuw beginnen. Wat je nu online ziet, is de info van vorig jaar en dus achterhaald. Vraag is of dit allemaal wel de moeite loont. Want uiteindelijk mag een jager alleen maar ergens jagen als hij een contract heeft met een eigenaar. Anders is hij aan het stropen. Ook al is je tuin ingekleurd als jachtgebied, dit dient alleen maar om een andere administratieve regel in te vullen: dat je een aaneengesloten gebied van 40 hectare nodig hebt om te jagen. Dus waar zijn we eigenlijk mee bezig?

Je zou het principe ook gewoon kunnen omkeren: zorg dat de jagers overal toestemming moeten vragen, dan moet er niemand nog gommen. Maar wie gaat dat dan weer controleren? En hoeveel administratie heb je daar dan weer voor nodig? Vijftig of 650 bezwaren op miljoenen percelen: de mensen hebben duidelijk andere zaken aan hun hoofd.