Chris Schelfhout van Domein De Warre investeert 5 miljoen euro in een recreatief natuurpark aan de rand van het beschermde gebied Bergerven in Neeroeteren. In een eerste fase komen er onder meer tien luxueuze boomhutten voor vier tot zes personen. “Die komen in de toppen van de bomen”, reageert Schelfhout, die de natuur in zijn nieuwe park centraal wil zetten. “We kappen geen enkele den.”