Man verricht heldendaad nadat hij creatieve oplossing bedenkt om brand te blussen

Een brand blussen met een boot? Het kan zowaar, met dank aan een origineel idee van Koyne Watson. De 43-jarige Canadees kon daardoor voorkomen dat een brand in de stad Kamloops niet verder zou verspreiden.

Het was zijn speedboot, de Eliminator Scorpion, die hem en zijn echtgenote Tasha Hunt hielpen bij het blussen van de brand. Het koppel was wat aan het rondvaren op het water toen ze plotseling veel rook zagen. “We dachten meteen dat er een brand woedde”, vertelde Hunt aan Kamloops This Week. “We belden onmiddellijk de brandweer en gingen naar daar.”

Toen ze de vlammen zagen, kwam Watson plots op een slim idee. Hij wilde de waterstralen van zijn boot gebruiken om het vuur te doven. Een vreemd plan, maar wel eentje dat zijn vruchten afwierp. Andere opvarenden konden zien en filmen hoe ze meerdere malen het vuur raakten met de waterstralen. De beelden zijn intussen al honderdduizenden keren bekeken.

“Een held”

In totaal waagde het koppel acht pogingen. “Ik denk dat we ongeveer vier à vijf keer raak schoten”, aldus Hunt. Nadien moesten ze noodgedwongen hun actie staken, aangezien de boot beschadigd en oververhit raakte. Niettemin waren vele omstanders en kijkers onder de indruk van hun opmerkelijke plan. “Wie je ook mag zijn, je bent een held”, schreef een van hen op Facebook.

Het vuur was snel geblust toen ook de brandweer ter plaatse was. Brandweercommandant David Ferguson was blij met de spontane hulp van het koppel. “Zolang je geen mensen in gevaar brengt op het water, is alle hulp om het vuur te blussen welkom”, liet hij nog weten.