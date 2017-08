Honderden U2-fans tekenen petitie van Amnesty International

Amnesty International heeft dinsdag honderden handtekeningen verzameld voor een petitie die betere reddingsacties voor mensen in nood op de Middellandse Zee eist. De campagne die liep voor de start van het concert van U2 in Brussel. Het is een gewoonte dat Amnesty voor een concert van U2 actie mag voeren.

De petitie staat al ongeveer twee weken online en werd ondertussen door meer dan 10.000 mensen ondertekend. “De actie aan het Koning Boudewijnstadion heeft voor honderden bijkomende handtekeningen gezorgd van de U2-fans”, zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen. Het Amnesty-team deelde ook pins uit met de hashtag #JeSuisHumain aan de concertgangers.

De online petitie richt zich rechtstreeks tot premier Charles Michel (MR) en wil onder de aandacht brengen dat 2016 vooralsnog het dodelijkste jaar was voor vluchtelingen en andere migranten die de Middellandse Zee probeerden over te steken. Meer dan 4.500 mannen, vrouwen en kinderen verdronken of verdwenen tijdens hun overtocht. In 2017 blijft de dodentol stijgen. Ondanks deze tragedie hebben Europese overheden ervoor gekozen om minder patrouilleboten de zee op te sturen.

Amnesty International vraagt aan de leiders van de Europese Unie meer inspanningen te leveren om mensen te redden van de verdrinkingsdood op de Middellandse Zee.