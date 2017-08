“Nooit gezegd dat ik zou vertrekken”

Hij hield Racing Genk en vooral zijn fans meer dan een maand in spanning. Zou hij ingaan op het nieuwe, lucratieve contractvoorstel voor vier seizoenen of zou hij aansturen op een breuk? Eind vorige week legde Alejandro Pozuelo eindelijk zijn ei. Hij is en blijft een Genkie, in principe tot de zomer van 2021. “Er zijn de voorbije maanden veel dingen over mij verschenen. Maar nooit heb ik gezegd dat ik zou vertrekken. Ik voel me hier gewaardeerd. Niet in het minst door de fans.”