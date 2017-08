“Nu kan ik eindelijk wijn maken die mij gaat overleven"

Wij waren verwittigd: wijnmaker Jean-Marie Guffens neemt geen blad voor de mond, heeft lak aan conventies, is eigenwijs, en als hij geen zin heeft in een gesprek geeft hij gewoon niet thuis. In eigen land, België kent hij naar eigen zeggen maar matig succes bij wijnjournalisten en handelaars. Daar staat tegenover dat de top van de Franse wijnpers hem als “le fou Belge” steevast in de top vijf van Bourgogne klasseert en dat de wereldberoemde Amerikaan Robert Parker – de paus van de wijncritici – hem onomwonden en jaar na jaar “the King of the Chardonnay “heeft genoemd.