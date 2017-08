Bestuurder en passagier kunnen maar net op tijd uit brandende Lamborghini ontsnappen

De bestuurder en zijn passagier mochten donderdag van geluk spreken dat ze op tijd uit hun Lamborghini geraakten. Toen beide personen donderdag door het centrum van de Amerikaanse stad Seattle reden, merkten ze plotseling op dat hun sportwagen vuur vatte. De brandweer moest ter plaatse komen om de vlammen te doven.

Het volledige tafereel werd toevallig ook opgenomen door de bewakingscamera van een buurtbewoner. “Ik had de camera uit mijn raam opgesteld om te zien wat het allemaal zou filmen”, verklaarde de man. “Toen ik naar huis wandelde, kon ik nog een glimp opvangen van de uitgebrande wagen. Ik vroeg aan een agent of er misschien een ongeval was gebeurd, waarna hij me vertelde dat de enkel de Lamborghini in brand schoot.”

Voor de man was dat onmiddellijk het sein om zijn camera erbij te nemen en de beelden na te kijken. Uiteindelijk bleek dat de brand van begin tot einde werd gefilmd. Zo valt onder meer te zien hoe de bestuurder het vuur ontdekte nadat hij de bagageruimte opende. Toen de vlammen ook oversloegen naar de voorzitjes, was ook de passagier verplicht om uit de wagen te stappen.

De bestuurder probeerde aanvankelijk zelf nog het vuur te doven met een brandblusapparaat, maar dat had weinig tot geen succes. Pas nadat de brandweer ter plaatse kwam, was het gevaar geweken. Van de Lamborghini bleef achteraf niks meer over.