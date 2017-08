Yves Leterme waarschuwt PSG: “Neymar via achterpoortje binnenhalen, dat kan en mag niet”

PSG staat op het punt om Neymar binnen te halen, al rijzen er veel vragen over de huizenhoge transfersom die de Parijse topclub voor Neymar betaalt. Ook de UEFA, die stevig inzet op de Financial Fair Play. Ex-premier Yves Leterme onderzoekt mee met de UEFA of de FFP-regels gevolgd worden, en waarschuwt PSG. “Ze willen Neymar binnenhalen via een achterpoortje, dat kunnen we niet zomaar laten passeren.”

Eigenlijk kan en mag PSG geen 222 miljoen euro uitgeven om Neymar binnen te halen, dus denkt de club blijkbaar aan een opvallende constructie voor de transfer. Zo zou Neymar de transfersom van een sjeik krijgen, waarna de Braziliaan zich kan vrijkopen bij Barcelona. Dat is een achterpoortje in het Financial Fair Play reglement, dat uitgaat van twee principes: de clubs moeten schuldenvrij zijn en er moeten voldoende sportieve inkomsten zijn om de sportieve uitgaven te dekken.

Bij dat laatste wringt het schoentje, dus waarschuwt Yves Leterme PSG. “Als dit realiteit zou zijn, dan ik me voorstellen dat we dit moeilijk kunnen laten passeren”, stelt de ex-premier bij Sporza. “We hebben recent met de mensen van PSG gesproken over wat wel en niet kan.”

“Als PSG dat bedrag uitgeeft aan Neymar, wordt het sowieso onderzocht. Eerst door de Franse profliga, die een licentie moet verlenen, daarna door de UEFA”, aldus Leterme. “De cijfers van PSG zullen ingediend worden bij de UEFA, die daarna zal onderzoeken of de uitgaven (lees: de transfer van Neymar) opweegt tegenover de commerciële inkomsten. En dan zullen we zien wat de balans is.”