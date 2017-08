Alejandro Pozuelo tekent nieuw contract: “Blij dat ik in Genk blijf”

Alejandro Pozuelo heeft dinsdagochtend zijn handtekening gezet onder een contract dat hem tot 2021 aan KRC Genk bindt. De Spaanse draaischijf van blauw-wit werd wekenlang in verband gebracht met een transfer, maar blijft nu toch in de Luminus Arena. “Ik ben blij dat ik in Genk blijf”, zegt Pozo voor de camera van KRC Genk TV. “Ik tekende in overleg met mijn familie en ook voor de fans natuurlijk. Ik ben hier gelukkig.”

Pozuelo herstelt intussen nog steeds van een vervelende liesblessure die hem ook al aan het einde van vorig seizoen van het veld hield. Die revalidatie verloopt vlot, luidt het. “Ik ben blij dat mijn blessure beter is”, aldus Pozuelo. “Ik train al mee met de groep en dat voelt goed.”

Ander goed nieuws is er van het familiale front. Zo komt Pozuelo’s echtgenote in september samen met de twee kinderen van het koppel naar Genk. “Mijn familie is erg belangrijk voor mij”, besluit de Andalusiër.