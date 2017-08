Limburger terrast met Mick Jagger

Heusden-Zolder - Een terrasje doen met een wereldster. Pieter Jan Valgaeren uit Heusden-Zolder kan het van zijn to do-lijst halen. Maandagavond genoten hij en zijn gezelschap van een cocktail op een terras in het Franse Amboise met Stones-frontman Mick Jagger als buurman.

“Wij zaten er al even en hoorden achter ons iemand Engels praten. Tot onze verbazing was het Mick Jagger. Ik heb even naar hem geknikt wat hij terug deed, maar verder heb ik hem niet gestoord. Ik had ook niet de bedoeling om hem aan te spreken. Iedereen in het café liet hem met rust om er van zijn cocktail en de prachtige zonsondergang in de Loirestreek te genieten.

Een foto met ons twee samen op? Neen, ik heb er geen genomen. Daar ben ik niet opdringerig genoeg voor”, aldus de curator van de afgelopen Stadstriënnale Hasselt Genk.