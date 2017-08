Tophits & fileleed: Dit mag je deze avond verwachten tijdens het optreden van U2 in Brussel

U2 viert dit jaar de 30ste verjaardag van hun album ‘The Joshua Tree’ en dat geluk delen ze deze avond met de Belgische fans in een uitverkocht Koning Boudewijnstadium. Aanwezigen mogen rekenen op de klassiekers ‘With or Without You’ en ‘I Still Haven’t Found what I’m Looking For’, maar ook kilometerslange files zullen niet ontbreken.

Wie deze avond Bono en co. aan het werk gaat zien, bereidt zich alvast maar voor op een helse reisweg. Limburgse concertgangers vertrekken beter enkele uren op voorhand om de file tussen Bertem en Brussel te ontwijken of kiezen voor het openbare vervoer. De nationale spoorwegen hebben vijf nachttreinen met eindbestemmingen Mol, Genk, Lokeren, Oostende en Roeselare ingelegd om de U2-fans veilig terug thuis te krijgen, maar tickets hiervoor moeten op voorhand via de website van de NMBS aangekocht worden. Aan de Waalse concertgangers werd niet gedacht, waardoor zij allemaal met de auto zullen moeten afreizen naar de hoofdstad.

Foto: Photo News

Visueel pareltje

Voor vele fans zal het optreden van vanavond een nostalgisch feestje worden. U2 brengt naast de 11 liedjes die te horen zijn op het album ‘The Joshua Tree’ ook hun grootste hits van de voorbije jaren. Niet enkel muzikaal, maar ook visueel zal het concert een pareltje zijn. U2‘s vaste stage designer Willie Williams gaf begin dit jaar extra informatie over de decors en podiumindeling. “We hebben eerst gekeken naar hoe het origineel er 30 jaar geleden uit zag. We wilden de simpliciteit behouden, maar het decor wel aanpassen aan de hedendaagse festivaltrends.” Zo zal het podium maar liefst 59 meter lang zijn en zal er een gigantisch gouden videoscherm met een silhouet van een zilveren Joshua-boom achter geplaatst worden. Voor het transport van de decors, muziekinstrumenten en het personeel heeft de groep niet minder dan 64 vrachtwagens en 9 bussen nodig. In 1992 vroegen Bono en co. om 16 flessen wijn en vodka en 4 volledige bakken bier in hun kleedkamers. Benieuwd of de mannen 25 jaar later nog steeds weten hoe ze een stevig feestje moeten bouwen.