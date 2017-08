Mama vertelt eerlijk over het leven met een huilbaby

De 31-jarige Australische mama Leah Williams heeft op haar blog het eerlijke verhaal gedeeld van haar leven met een huilbaby. Het eerste jaar met de kleine Eva was er dan ook allesbehalve een makkelijk. "Na twaalf weken van eindeloos huilen, mezelf opfokken en tegen de slaap vechten, ben ik op een muur gebotst."

Hoe goed je jezelf er ook op voorbereidt, eenmaal de baby is geboren, staat je leven helemaal op zijn kop. Dat mocht ook Leah Williams aan den lijve ervaren. Nog voor Eva ter wereld kwam, had ze het kinderzitje al in de auto geplaatst, de boekjes over het moederschap doorgenomen en een plan uitgestippeld. Toen bleek dat het kleine meisje maar bleef huilen, zat kerservse mama Leah met de handen in het haar.

"Sommige dagen was ik 23 uren aan een stuk wakker en na vier zo'n dagen na elkaar wist ik al dat ik het zo niet zou volhouden. Uit alles bleek dat we een huilbaby hadden en dat komt er op neer dat ze altijd meer willen. Meer aandacht, meer tijd, meer entertainment en noem maar op. Ze zijn intens, hyperactief, onverzadigbaar, veeleisend, worden constant wakker en zijn totaal onvoorspelbaar", schrijft de Australische in haar blogpost.

"Helemaal alleen"

Na vijf maanden kon Leah het niet langer aan. "Ik voelde me helemaal alleen en het was alsof niemand echt begreep wat ik doormaakte. Alle andere baby's waren blij en aan het lachen en de mijne niet. De mijne zeurde en weende zowat zeventig procent van de dag." Na een gesprek met de huisarts besloot het gezin meer hulp in huis te halen - ze lieten de boodschappen thuis leveren en schakelden een poetsvrouw in - en zo kwamen ze uiteindelijk het eerste jaar door.

Lichtschakelaar

Na dertien maanden leek het volgens Leah alsof plots het licht werd aangeschakeld in de kleine Eva. "Uit het niets hadden we plots een veel gelukkigere baby. Ik denk dat het voor een deel komt omdat ze beter kon beginnen communiceren met ons. We hebben nog steeds moeilijke dagen en mijn aandacht is nog altijd voor honderd procent op haar gefocust, maar we proberen dat gewoon te aanvaarden en alles meer op ons af te laten komen."

Sometimes I still can't believe she's all mine ?? Just your standard 'we made it to the end of the week' selfie. Has this not been the longest week ever? #onedayillfixmyregrowth #dontlook #needahat Een bericht gedeeld door L E A H & E V A ?? (@the.dearest.days) op 28 Jul 2017 om 12:20 PDT