Politie zoekt vrouwelijke getuige van brand in grotten van Kanne

Riemst - De politie is op zoek naar een vrouw die mogelijk meer informatie heeft over de brand in het grottenstelsel tussen Kanne en Maastricht van een kleine twee weken geleden.

Een vrouw meldde zich in de nacht van donderdag 20 op vrijdag 21 juli bij de brandweer. Vermoedelijk komt ze uit Kanne. De identiteit van de vrouw is echter niet bekend bij de brandweer en politie waardoor er geen aanvullende vragen meer gesteld kunnen worden. Daarom roept de Nederlandse politie de vrouw nu via een bericht op de site op zich te melden.

De politie denkt nog steeds dat de brand in de grotten is aangestoken. Er werden al eerder twee verdachten uit Riemst aangehouden door de politie. Die zijn na verhoor weer vrijgelaten.