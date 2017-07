E17 tijdlang afgesloten na zwaar ongeval in Lokeren

In de nacht van maandag op dinsdag zijn twee vrachtwagens en een personenwagen in aanrijding gekomen aan de wegenwerken op de E17 in Lokeren, in de richting van Gent. De snelweg was heel de nacht afgesloten. “En dat zal zeker voor hinder zorgen tot aan het begin van de ochtendspits”, zei Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. De weg is intussen wel weer vrijgemaakt, maar er is nog steeds hinder.

Het verkeer van Antwerpen naar Gent moest de snelweg in Lokeren verlaten om er in Beervelde opnieuw op te rijden. Het Verkeerscentrum raadde aan om om te rijden via de E34 en de R4 rond Gent.

Er wordt ‘s nachts gewerkt op de E17 in Lokeren richting Gent. Bij de start van de werken stond er een kleine file. Daar zijn twee vrachtwagens en een personenwagen rond 1 uur gebotst. De personenwagen zat gekneld tussen de vrachtwagens en de passagiers moesten uit de wagen bevrijd worden, zegt Bruyninckx.

De enige rijstrook die beschikbaar was, werd ook afgesloten. Rond 5.15 uur moest de takeling nog beginnen. Vroeg in de ochtend was de weg weer vrij, maar er is wel nog hinder.