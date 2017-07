Voor Laszlo Köteles, Yoni Buyens en Tino-Sven Susic is er voorlopig nog geen uitweg bij KRC Genk. Ze trainen volop mee met de beloften onder leiding van Domenico Olivieri. Susic verbleef de voorbije week wel even in Turkije. Hij legde medische tests af bij Kasimpasa. Maar de deal ging uiteindelijk niet door.