Jezelf ziek verklaren omdat je anders zonder inkomen valt. Hoe vreemd is dat?

Vanaf 2020 komt er een nieuwe regeling voor werklozen die te fit zijn voor een ziekte-uitkering en niet sterk genoeg om mee te draaien in de mallemolen van het gewone arbeidscircuit. Want de huidige regeling is scherp: als je in een periode van twee jaar niet een vol jaar hebt gewerkt, krijg je geen uitkering meer.

Die regel is indertijd nog ingevoerd door Di Rupo, maar pas bij de uitvoering in januari 2015, bleek dat maar liefst 86.000 mensen er niet in slaagden om ook maar een jaar aan een stuk te werken. Die zijn intussen dus uit de werkloosheidsstatistieken verdwenen, op een kleine groep van 3.500 mensen na. Dat zijn degenen met een of andere medische of mentale beperking. Die hebben telkens weer uitstel gekregen. Van deze regering krijgen ze dat opnieuw, zo is tijdens het zomerakkoord beslist. In het totaal duurt dat uitstel dus al 8 jaar. Gelukkig staat in datzelfde zomerakkoord dat ze nu ook aan een oplossing willen werken. Dat hadden ze in 2012 ook al kunnen bedenken, maar goed, beter laat dan nooit.

Hiva, het onderzoeksinstituut voor werk en samenleving van de KU Leuven, heeft nog maar pas bestudeerd wat er moet gebeuren met deze mensen die tussen wal en schip vallen. Ze hebben ook de stelsels van andere landen bekeken en daaruit blijkt dat bijna overal de werkloosheid beperkt is in tijd. Een jaar, hooguit twee, daarna moet je je eigen boontjes doppen. Of stap je over naar een ander stelsel. We hebben gisteren een paar mensen opgebeld die indertijd in Brussel zijn gaan protesteren tegen het afschaffen van hun wachtgeld. “We zijn intussen invalide”, klonk het. Hun probleem is – zogezegd – opgelost. Wellicht hadden ze liever aangepast werk gehad, maar aangezien ook de beschutte werkplaatsen met wachtlijsten kampen, hebben ze dan maar zelf een oplossing bedacht en dat is ziek zijn.

We moeten gewoon toegeven dat er altijd mensen zijn die niet kunnen werken, maar dan is het natuurlijk belangrijk om te weten waarom. Ben je ziek? Dan heb je inderdaad recht op die uitkering, maar alleen als je dat echt bent. Wil je graag werken maar kan je geen gewone job aan? Ook dan moet je kansen krijgen en graag zo veel mogelijk. Dimitri uit Alken had er maar liefst 5.000 sollicitatiebrieven, een artikel in de krant én een bezoek aan minister Peeters in Brussel voor over, maar het is hem gelukt. Hij werkt in een beschutte werkplaats, is vrijwillig afwasser in een rusthuis en vlogt zelfs.

Een ziekteverzekering mag zeker nooit je enige uitweg zijn. Jezelf ziek verklaren omdat je anders zonder inkomen valt. Hoe vreemd is dat?