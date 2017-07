Russische atletiekfederatie blijft ondanks “gemaakte vooruitgang” geschorst

De Internationale Atletiekfederatie IAAF heeft de schorsing van de Russische Atletiekfederatie (RusAF) verlengd. Dat deelde de IAAF maandag mee. Volgens de IAAF werd er wel vooruitgang geboekt, maar wordt nog niet aan alle voorwaarden voldaan om de Russische atleten weer aan competities te laten deelnemen.

Dat zijn de bevindingen van de IAAF Task Force, onder leiding van de Noor Rune Andersen, die toezicht houdt op de Russische atletiekwereld. Die Task Force stelt regelmatig tussentijdse rapporten op over de vooruitgang die Rusland maakt in de dopingbestrijding. Het doel is om de Russische atleten te re-integreren in de internationale competities. De in november 2015 opgelegde schorsing wegens systematisch dopinggebruik kan pas opgeheven worden wanneer het Russische Antidopingagentschap (RUSADA) opnieuw onafhankelijk en correct functioneert. Het RUSADA is ook nog altijd geschorst, maar kreeg recent van het Wereldantidopingagentschap WADA wel de toelating om onder internationaal toezicht zelf weer testen uit te voeren.

Voor Rune Andersen is dat nog lang niet voldoende. “Vroeger vonden jaarlijks meer dan 18.000 dopingtests per jaar plaats, nu slechts een paar duizend”, verklaarde de Noor. Bovendien werken er in de Russische atletiek nog altijd coaches die nochtans geschorst zijn wegens dopingpraktijken. Pas als Rusland aan alle eisen heeft voldaan, zal de IAAF de schorsing opheffen. “Er is een lange weg te bewandelen”, stelt Andersen. “We proberen goed met de Russen samen te werken, opdat ze hun cultuur zouden wijzigen. Onze indruk is dat ze echt alle gevraagde criteria willen halen en ze maken ook vooruitgang. Er zijn echter nog een paar problemen die opgelost moeten worden.”

Ondanks de schorsing zullen negentien Russische atleten toch kunnen deelnemen aan de wereldkampioenschappen, die vrijdag van start gaan in Londen. Zij zullen daar onder neutrale vlag aantreden.