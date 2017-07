Verontwaardiging over verloedering Krieckaert

Op sociale media is de hetze rond de verloedering van het recreatiedomein Krieckaert in Gellik het afgelopen weekend weer opgelaaid. Onafhankelijk oppositieraadslid Rudi Nivelle stuurde een aantal foto’s de wereld in die de totale verwaarlozing van het domein aantonen. Burgemeester Marino Keulen (Open Vld) weerlegt de aantijgingen. Ondertussen bevinden besprekingen over de verkoop van het domein met drie “ernstige kandidaat-kopers” zich in de eindfase.