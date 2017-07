Postmedewerkers stelen pakjes met multimedia

Mechelen - De politie heeft eind vorige week twee kerels opgepakt die al een tijdje pakjes stalen bij een verdeelcentrum van bpost in Mechelen. Ze hadden het vooral gemunt op pakjes waarin multimedia zat.

Of de twee mannen samenwerkten of dat ze elk afzonderlijk diefstallen pleegden in het verdeelcentrum, was gisteren nog niet helemaal duidelijk. Vast staat dat er bij bpost klachten waren binnengelopen over pakjes die niet waren geleverd. Het ging dan voornamelijk om pakjes van multimediabedrijf Coolblue. Postpakketten waarin vaak (dure) multimediaproducten zaten zoals smartphones, laptops of camera’s.

Bpost zette een dienst intern toezicht op de zaak en kon vorige week twee mannen klissen die zich met de diefstallen bezighielden. Wellicht waren ze al enkele maanden bezig met de feiten en hebben ze in die periode tientallen pakjes ongemerkt kunnen meenemen.

Hoe de twee precies te werk gingen, blijft voorlopig onduidelijk. Mogelijk pleegden ze ook bedrog met het in- en uitscannen van de pakjes zodat de diefstallen een tijdje onder de radar bleven.

De twee zijn vrijdag voor de Mechelse onderzoeksrechter geleid. Die besliste om één van hen, een 29-jarige Mechelaar, aan te houden. De andere verdachte, een 33-jarige man uit Mechelen, werd onder strikte voorwaarden weer vrijgelaten.

Huiszoekingen

Bij de twee mannen werden ondertussen al huiszoekingen uitgevoerd. Of er daarbij gestolen goederen werden aangetroffen, is niet duidelijk. Evenmin is geweten of de mannen de goederen voor zichzelf hielden of doorverkochten aan derden.

De aangehouden Mechelaar moet vandaag voor de raadkamer verschijnen. Die moet beslissen of de man nog een maand langer in de cel blijft.