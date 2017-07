Opgepast voor besmette eieren: “Acuut gevaar”

Consumenten worden gewaarschuwd voor eieren met een zodanig hoog gehalte van de schadelijke stof fipronil, dat het eten ervan een acuut gevaar oplevert voor de volksgezondheid.

Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat het om eieren van één producent. De eieren worden uit de winkelrekken gehaald, consumenten krijgen de raad om ze weg te gooien.

Er zijn ook eieren aangetroffen met een fipronil-gehalte dat hoger is dan de dagelijks toelaatbare hoeveelheid bij langdurige consumptie door kinderen. Ouders van kinderen wordt aangeraden om hun kind die eieren voorlopig uit voorzorg niet te laten eten.

Foto: VUM

Pluimveebedrijven geruimd

Bij onze noorderburen zijn inmiddels al zo’n 200 pluimveebedrijven geblokkeerd. Verschillende Nederlandse landbouwers, die geen eieren meer mogen leveren, hebben maandag vrijwillig hun kippen geruimd, in de hoop om sneller vrijgegeven te worden.

Ook in ons land heeft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) een aantal Vlaamse eierproducenten tijdelijk gesloten. Dat gebeurde na de ontdekking van de insecticide fipronil, die niet is toegestaan in de pluimveesector.

Er zouden ook toxische reinigingsproducten voor kippenstallen geleverd zijn in Duitsland, Polen, Engeland en Frankrijk.