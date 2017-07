Tinderdate eindigt in mineur voor vriendin: politie moet auto openbreken

Tijdens een allereerste Tinderdate nemen heel wat mensen een vriend(in) mee, voor het geval het afspraakje in kwestie tegenvalt of je partner creepy blijkt te zijn. Een meisje uit het Nederlandse Dinkelland ging dan ook trouw mee als chaperonne. Maar de avond eindigde in mineur, toen ze uiteindelijk de politie nodig had om naar huis te kunnen gaan.

De twee Nederlandse meisjes waren naar de discotheek gereden met de auto om een jongen te ontmoeten waarmee één van de dames al een tijdje aan het praten was op de datingapp. Toen de twee elkaar ontmoet hadden, waren ze meteen verkocht. Met als gevolg dat het tweede meisje al snel helemaal alleen werd gelaten.

Toen ze de twee zelfs nergens meer kon vinden, besloot de chaperonne dat voor haar de lol er wel af was. Ze wilde naar huis gaan, toen ze besefte dat al haar spullen in de auto van haar vriendin lagen. Geld, paspoort, telefoon, het meisje had niks bij zich.

Ten einde raad sprak ze de politie aan. Die konden haar meteen helpen, zo bleek. Als professionele inbrekers openden ze de wagen, om de spullen van het meisje eruit te halen en nadien de deuren weer netjes af te sluiten. Het meisje ging vrolijk naar huis, terwijl de politie verderging met hun dagtaak.

En de Tinderdate? Of die goed is afgelopen, is niet bekend gemaakt, maar de politie van Dinkelland duimt alvast mee op hun Facebookpagina: “En nu maar hopen dat de Tinderdate geslaagd is!”