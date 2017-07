Meisje komt vast te zitten tussen muur en paal: “Kan iemand mij hier uit helpen?”

Op het internet zie je wel eens rare filmpjes passeren, maar deze video verbaast iedereen. De beelden laten zien hoe een vrouw met haar hoofd naar beneden vastgeraakt is tussen de muur en een paal. Haar compagnon staat er rustig bij te kijken.

Het was de Britse James Stewart die in het midden van een straat in Glasgow, het filmpje kon inblikken. Het enige wat hij hoorde was: “Zou je me even eruit kunnen helpen?” Twee van haar vrienden moesten hulp gaan halen in een nabijgelegen winkel om het meisje uit haar benarde situatie te redden. Wat er gebeurd was, wie de mensen waren en vooral wat ze daar aan het doen waren, wist hij niet. Ondertussen gaat de video, uiteraard, viraal.

“Hoe kan dat zelfs?” reageren mensen op sociale media, op het meisje dat zich in alle bochten wringt. “Zelfs als je één of ander kunstproject of vreemde foto wil maken, hoe kan dat fysiek gezien lukken om zo tussen de paal en de muur te zitten...” Sommigen zien er de humor wel van in: “Ik heb rare dingen gedaan terwijl ik zat was, maar dit slaat alles.”

Mysterie ontrafeld

Nu blijkt dat het meisje deel is van een groep die “Bodies in Urban Spaces”. Zij waren in de stad voor het Merchan City Festival, waar ze hun lichamen op verschillende plaatsen in de stad in de kijker willen zetten. Ze proberen te infiltreren op de vreemdste plaatsen in de stad; in een raamkozijn, onder een bank in het park, bovenin reclameborden. Hoe vreemder, hoe beter. En dat is bij deze zeker gelukt.