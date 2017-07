Genk - Politie CARMA heeft zondagavond een moederpoes en haar zes kittens in beslag genomen in de Korenbloemstraat in Genk. Dat gebeurde na een melding van dierenmishandeling.

De arme beestjes werden aangetroffen in een garagebox. Er was geen eten of drinken voorzien en de moederpoes was fel verzwakt en vel over been. Het Genkse dierenasiel kwam de dieren ophalen.

De eigenaar van de dieren wordt verhoord.