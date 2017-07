Lady Gaga kiest voor opvallend nieuw kapsel

De Amerikaanse popster Lady Gaga heeft haar lange blonde lokken vaarwel gezegd. Tegenwoordig loopt ze met een iets gewaagdere coupe rond, zo bewijst de ‘Pokerface’-ster op Instagram.

Lady Gaga heeft er de voorbije jaren op los geëxperimenteerd met mode, maar haar lokken bleven doorheen haar carrière bijna altijd in dezelfde stijl. Tot nu: de ster heeft geen blond haar meer. Ze heeft zich aan een experimentje gewaagd met haar kapsel en heeft een kleurrijke coupe. Met de nieuwe look is ze helemaal klaar voor haar aankomende Joanne World Tour.



JOANNE WORLD TOUR @fredericaspiras hair @sarahtannomakeup makeup ?? ?? 3 days #joanneworldtour #Joanne Een bericht gedeeld door xoxo, Gaga (@ladygaga) op 29 Jul 2017 om 1:59 PDT



Het haar van de popster heeft aan de ene kant een blauwgroene kleur, de andere kant is dof oranje. Het lijkt erop dat kapper Frederic Aspiras er ook de schaar in zette, maar dat is nog onduidelijk. De lokken van Gaga kunnen ook gewoon over haar schouder hangen. Bij de nieuwe look hoort ook zware make-up, waaronder felrode lippen die glitteren omdat er Swarovski-kristallen aan zijn bevestigd.