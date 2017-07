Oplossing voor mazoutvervuiling Borgloon in de maak

Borgloon - Er lijkt schot in de zaak te komen in verband met de mogelijke milieuvervuiling in Graeth in Borgloon. Begin dit jaar stelde de politie en milieu-inspectie mazoutfraude vast in een tankstation aan de Sint-Truidersteenweg.

Het tankstation werd gesloten, maar aan de ernstige vervuiling en de felle geurhinder is nog altijd niets gedaan. Omdat de eigenaar van het tankstation zelf geen stappen ondernam, gaat de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM nu zelf de putten met mazout ledigen zodat het goedje niet meer over de weg kan lopen. Daarna zal er ook een beschrijvend bodemonderzoek en een sanering gebeuren. Hoe lang dat precies zal duren, is nog niet bekend.