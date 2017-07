Ex-Antwerp-speler maakt eigen ploeg met de grond gelijk

De Ierse voetballer Darron Gibson, ex-Antwerp en nu aan de slag bij Sunderland in de Engelse tweede klasse heeft stevige uitgehaald naar zijn ploegmaats. Na de met 5-0 verloren oefenwedstrijd tegen Celtic dook er een video op van Gibson, in discussie met enkele supporters. “We zijn fucking shit”, zei Gibson tegen de fans van Sunderland.

Gibson werd gefilmd op zaterdagavond in gesprek met een aantal supporters. Na de 5-0 nederlaag tegen Celtic in een oefenwedstrijd, vroeg hij de fans welke spelers te weinig inzet hadden getoond. Zelf leek Gibson, die in 2015 na een auto-ongeluk veroordeeld werd voor rijden onder invloed, ook niet meer helemaal nuchter.

“We zijn fucking shit” zei Gibson, “er zijn te veel speler die zich geen fuck meer aantrekken van deze club”. De supporters vroegen hem wie hij bedoelde, maar Gibson legde de bal terug in het kamp van de fans: “zeggen jullie het maar”. De Ier reageerde instemmend op kritiek aan het adres van de Nederlander Jeremain Lens, Lamine Koné en Wahbi El Khazri.

Toen iemand Gibson erop aansprak dat drinken na een zware nederlaag ook niet meteen een goed voorbeeld stelde, gaf de middenvelder toe dat hij ook fout was: “ik heb misschien te veel gedronken, maar ik wil tenminste wel nog voor Sunderland spelen. De rest niet.”

Sunderland reageerde nog niet op de video. Er wordt wel verwacht dat de nieuwe Sunderland-manager Simon Grayson grote kuis zal houden bij zijn nieuwe club. Ook Gibson lijkt te moeten vertrekken.

Oordeel zelf over wat Gibson zei: