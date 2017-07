VIDEO. Jongeren springen van brug in Demer: “Verboden en gevaarlijk”

Diest - Op Facebook zijn beelden te zien van jongeren die vanop de voetgangersbrug tussen de Visserstraat en de Allerheiligenberg in de Demer springen. Ze zijn met zijn vieren. Burgemeester Jan Laurys is daar niet over te spreken.

“In de Demer springen is verboden en gevaarlijk, zeker op die plaats. Daar ligt in de Demer de collector om afvalwater te verzamelen”, zegt de burgemeester. “De waterloop is er helemaal niet diep. We gaan maatregelen nemen om een herhaling te voorkomen. Ik denk aan het plaatsen van borden ‘Verboden te zwemmen’ of extra toezicht door de politie.”