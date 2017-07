Red Lions nemen het in voorbereiding op EK hockey twee keer tegen India op

Brussel - De Belgische hockeymannen (FIH 5) plannen in de voorbereiding op het EK in Amsterdam (19-27 augustus) twee oefenduels tegen India (FIH 6). Beide oefenduels (op 9 en 10 augustus) gaan door in Boom, op het terrein van Braxgata H.C.

Na hun eindzege op het toernooi in Johannesburg, om de halve finales van de World League, profiteren de Red Lions op dit moment van een korte pauze. Nadien richten de troepen van bondscoach Shane McLeod hun blik richting het EK.

De laatste ontmoeting tussen België en India dateert van tijdens de kwartfinales op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016. De Red Lions wonnen toen met 3-1 en plaatsten zich zo voor de laatste vier.

Op het EK neemt België het in groep A op tegen Nederland (FIH 4), Spanje (FIH 9) en Oostenrijk (FIH 22). In groep B treffen Duitsland (FIH 3), Engeland (FIH 7), Ierland (FIH 10) en Polen (FIH 20) elkaar. De beste twee teams per poule plaatsen zich voor de halve finales.

De Red Panthers (FIH 14) zijn eveneens present op het EK in Amsterdam. In groep A ontmoeten de Belgische hockeyvrouwen Tsjechië (FIH 24), Nederland (FIH 1) en Spanje (FIH 10). Groep B huisvest Engeland (FIH 2), Duitsland (FIH 7), Ierland (FIH 16) en Schotland (FIH 17).

Op het vorige EK in 2015 in Londen konden zowel de Red Lions als de Red Panthers de groepsfase niet overleven. Beide teams eindigden uiteindelijk als vijfde.