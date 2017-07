Yannick Mertens stoot vlot door in dubbelspel Challenger Segovia

Yannick Mertens heeft zich maandag probleemloos geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op het Challengertoernooi in het Spaanse Segovia (hard/85.000 euro).

Aan de zijde van de Braziliaan Andre Ghem won Mertens met 6-3 en 6-1 van thuisspelers Jaime Fermosell Delgado en Carlos Taberner, die een wildcard hadden ontvangen. De match duurde slechts 46 minuten. Wie hun tegenstanders worden in de kwartfinales is nog niet bekend.

In het enkeltoernooi staat Mertens, nummer 286 op de ranking, in de openingsronde tegenover de Portugees Goncalo Oliveira (ATP 245). De 30-jarige Mertens is de enige Belgische deelnemer aan het Open Castilla y Leon.