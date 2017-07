Kinderrechtencommissaris vindt open brief Adriaenssens “piste die moet onderzocht worden”

Brussel - Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen onderschrijft voor honderd procent de oproep van jeugdpsychiater Peter Adriaenssens om de integriteit van minderjarigen beter te beschermen, dit naar aanleiding van de zaak van de neurochirurg van het UZ Leuven die haar dochter om het leven bracht. “Het is alleen de vraag hoe je dat doet”, aldus Vanobbergen. “Als Adriaenssens stelt dat dit best gebeurt door een advocaat die over de integriteit van de jongere moet waken, is dat een piste die moet onderzocht worden. Ook Pieter Knapen, secretaris-generaal van de Raad voor de Journalistiek, heeft begrip voor de bekommernis om de menselijke waardigheid van het slachtoffer, in dit geval een minderjarige . “Alleen moet het niet per se een advocaat zijn die de integriteit van een minderjarige beschermt”, zegt Knapen, “ook Child Focus of de Kinderrechtencommissaris bijvoorbeeld kunnen die rechten beschermen.”

In een open brief in De Standaard schreef Adriaenssens zondag dat het Kinderrechtencommissariaat best initiatief zou nemen opdat “een verdwenen of vermoorde minderjarige automatisch een advocaat krijgt die de integriteit beschermt.” Aanleiding was de zaak van de Leuvense neurochirurge die haar dochter van 14 om het leven had gebracht. Adriaenssens, die de minderjarige begeleid heeft, stoort zich in de brief aan “de onzin en leugens” die over het meisje zijn verspreid en zegt dat “hierover zwijgen omwille van ons beroepsgeheim neerkomt op schuldig verzuim.”

“Ik onderschrijf de bekommernis van Adriaenssens om de integriteit van minderjarigen te beschermen voor de volle honderd procent”, zegt Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen maandag aan Belga.

Vanobbergen verwijst daarbij naar de richtlijn over de omgang van de pers met minderjarigen die de Raad voor de Journalistiek daarover in 2015 heeft goedgekeurd, en naar de eigen aanbevelingen van het Kinderrechtencommissariaat over hetzelfde thema. “De journalist houdt het belang van de minderjarige voor ogen.” Zo staat het in artikel 15 van de Code van de Raad voor de Journalistiek.

Vanobbergen zegt onder meer dat journalisten zich moeten houden aan wat het gerecht aan informatie vrijgeeft over een zaak als deze. Maar daar is Pieter Knapen het niet mee eens. “Naast het parket kunnen ook andere bronnen door de journalist gehoord worden. Naast het parket kunnen ook advocaten die bij de zaak betrokken zijn, informatie vertrekken. Wel blijft het te allen tijde de elementaire taak van de journalist om zijn informatie te checken en te dubbelchecken. De verstrekte informatie moet altijd waarachtig zijn en van betrouwbare bronnen afkomstig.”

Volgens Pieter Knapen was de open brief van Adriaenssens overigens wellicht niet alleen een vingerwijzing naar de pers en de journalisten maar ook naar andere partijen, bijvoorbeeld advocaten, die soms andere belangen dienen dan dat van het (minderjarige) slachtoffer.