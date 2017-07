Roxy (8) is jongste ooit die top Kilimanjaro bereikt: “Oefende door veel op trappen en rondjes te lopen”

De Kilimanjaro beklimmen: het staat waarschijnlijk op de bucket list van menig Belg, maar er zijn er uiteindelijk weinigen die zich aan de loodzware bergbeklimming wagen, laat staan die tot een goed einde brengen. Des te opmerkelijker is dan dat het 8-jarige Amerikaanse meisje Roxy Getter en haar 10-jarige broer Ben samen met hun ouders de hoogste berg van Afrika beklommen. Roxy is daarmee de jongste ooit die de top van de 5.895 meter hoge berg heeft bereikt.

Roxy en Ben Getter hebben er met hun ouders een vakantie in Tanzania opzitten. Het Amerikaanse gezinnetje trok er niet heen voor een typische safari, maar met het waanzinnige doel om de Kilimanjaro te beklimmen. Een totaal geschift idee, zouden velen denken, maar de piepjonge kinderen slaagden er in de berg te bedwingen, al was het een verre van evidente onderneming.

“Het was moeilijk”, geeft Roxy toe aan de BBC. “Ik dacht niet dat ik de top zou bereiken. Ik was zo moe, ik kon nog amper stappen.” Roxy en haar familie zijn dan ook dolenthousiast en apetrots dat ze de missie tot een goed einde hebben gebracht.

“Niet geklaagd”

“Ze waren geweldig. Ze hebben niet geklaagd, en gingen gewoon door, stap voor stap”, zegt moeder Sarah. Het viertal deed er zeven dagen over om het hoogste punt van de berg te bereiken. De laatste dagen kregen ze niet alleen te kampen met de ijle lucht, maar ook met de barre koude, maar het viertal zette moedig door.

Roxy lijkt de smaak nu te pakken te hebben en wil nog meer bergen gaan beklimmen, maar “geen meer zoals de Kilimanjaro”.

Trappen oplopen

Hoe heeft het gezin zich voorbereidt op deze opmerkelijke onderneming? Door in eigen land op hoogtestage te gaan in een van de vele Amerikaanse gebergtes? Welnee, de training bestond er uit in vaak de trap oplopen en in rondjes lopen in parkeergarages.