Na sprookjesaanzoek in 'The Sky is the Limit': huwelijk van 2Empress-dj is al voorbij

Charline Vandergeeten, de ene helft van het dj-duo 2Empress, gaat scheiden van haar man Dieter van Daele met wie ze nog maar getrouwd was sinds eind 2016. Dat bevestigde Dieter zelf aan Showbizzsite.be. In 'The Sky is the Limit' was nog te zien hij haar op het strand in Curaçao ten huwelijk vroeg.

Amper een paar maanden na hun sprookjeshuwelijk is het alweer voorbij tussen Charline van 2Empress en haar ex en manager Dieter van Daele. Dat liet die laatste weten in een reactie aan Showbizzsite.be. Hij geeft aan dat hij wel manager blijft van het dj-duo, maar dat hun wegen voor de rest scheiden.

"We hebben gemerkt dat we aparte doelen hebben op privévlak waarbij het stopzetten van onze relatie de beste beslissing was", reageert Dieter. "Op zakelijk vlak blijft alles verder lopen zoals gepland", vertelt hij.

De twee trouwden nog geen jaar geleden voor de wet in Kapellen en deden dat daarna nog eens over op Kokomo Beach op Curaçao, exact de plaats waar hij haar eerder ten huwelijk had gevraagd voor de ogen van heel Vlaanderen in 'The Sky is the Limit'.

