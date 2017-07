Heineken verkoopt meer bier

De Nederlandse brouwer Heineken heeft de bierverkopen in het eerste halfjaar fors weten op te voeren, geholpen door investeringen in innovaties en meer verkopen van zijn premiummerken. Dat meldt het concern maandag bij de publicatie van de cijfers, waarbij zowel de omzet als de winst hoger uitviel.

Heineken verkocht in de eerste jaarhelft 2,6 procent meer bier. Azië bleef daarbij de regio met de sterkste groei. In deze regio werd onder meer geprofiteerd van de sterke vraag naar A-merken. In Vietnam, een van de belangrijkste markten van de brouwer, stuwde het Heineken-merk Tiger de verkopen.

In Europa, de grootste markt voor Heineken, was er ook meer dorst naar bieren van de brouwer, geholpen door het warme zomerweer in de regio en de lancering van Heineken 0.0. Maar ook in de andere regio’s was voor Heineken sprake van groei. Daarbij profiteerde het concern ook van prijsstijgingen in landen die te boek staan als grote afnemers, zoals Mexico en Nigeria.

De omzet van de brouwer steeg in de eerste zes maanden van het jaar naar bijna 10,5 miljard euro, tegen 10,1 miljard een jaar eerder. De operationele winst steeg van 1,7 miljard naar 1,8 miljard euro. De nettowinst kwam uit op iets meer dan 1 miljard euro. Dat bedrag viel op autonome basis 10,5 procent hoger uit dan een jaar eerder.