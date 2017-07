Jazz en folk in het Stadsmus met Tim Finoulst en Martijn Vanbeul

Hasselt-Centrum

Hasselt - In de reeks Muscadet aperitiefconcerten speelden Tim Finoulst (gitaar) en Martijn Vanbeul (contrabas) de zondagmorgen vol met standards en eigen werk. Al na enkele aanslagen op de snaren kregen ze het publiek al op de hand.

Het duo Finoulst en Vanbeul spelen wel vaker samen en dat merk je. Beide heren doen niet mee aan strak afgemeten maten maar laten een rond en haast conviviaal samenspel horen. Naast het werk van Mancini (The return of the Pink Panther) en het zo gekende Freight Train (Elisabeth Cotten) speelden ze ook eigen composities. Zo lieten ze het bloedmooie Philomene van Vanbeul, en A Minor Melody en Just Don’t Say van Finoulst horen.

Het volgende concert in de Muscadet reeks is van zanger/gitarist Joris Vos.