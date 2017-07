Zon en wolken wisselen elkaar af

Brussel - We starten de week met aangenaam en vrij warm weer met zon en wolken. Aanvankelijk is er nog kans op een buitje in de kuststreek. Tegen het eind van de namiddag neemt de bewolking toe in het zuiden van het land met daar kans op wat regen of een bui. De maxima liggen tussen 20 en 22 graden in de kuststreek en de Hoge Ardennen, en tussen 23 en 25 graden elders in het land. De wind waait matig uit het zuidwesten, meldt het KMI.

Maandagavond en volgende nacht wordt het in het zuidoosten van het land overwegend zwaarbewolkt met regen en buien die eventueel kunnen gepaard gaan met een onweer. Elders blijft het droog met meestal brede opklaringen. De minima liggen tussen 12 graden in het westen van het land en 15 of 16 graden in het oosten. Er waait een zwakke en veranderlijke wind.

Dinsdag is het in het oosten en zuidoosten zwaarbewolkt met regen en ook kans op onweersbuien. Elders is het gedeeltelijk bewolkt en blijft het, op een bui na, droog. De maxima liggen tussen 21 graden in de Ardennen en 25 graden in de Kempen en het uiterste zuiden. De wind is zwak en veranderlijk.

Woensdagmorgen is in het oosten nog een bui mogelijk, daarna blijft het droog met wolken en opklaringen. Vanuit het westen zal de bewolking toenemen en in de loop van de nacht gaat het regenen vanaf de kust. De maxima gaan van 21 tot 26 graden.

Donderdag is het eerst zwaarbewolkt met regen en buien, lokaal met onweer. In de loop van de dag wordt het droog met opklaringen vanaf het westen. De maxima liggen rond 24 graden, bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Vrijdag is er kans op enkele buien, maar op veel plaatsen blijft het droog, met maxima rond 23 graden.