Minstens tien doden in Venezuela, Maduro spreekt over “verkiezing van de vrede”

Als we de socialistische leiders in Venezuela mogen geloven, verlopen de verkiezingen voor de grondwettelijke vergadering deze zondag (plaatselijke tijd) in alle sereniteit. President Nicolas Maduro heeft het over de “verkiezing van de vrede”. Het openbaar ministerie en de oppositie denken daar echter anders over. Zij zeggen dat er respectievelijk tien en vijftien doden zijn gevallen.

Alle berichten over dodelijke slachtoffers zijn “leugens”, zegt Jorge Rodriguez, de burgemeester van hoofdstad Caracas. “Er zijn geen doden gevallen die gelinkt zijn aan de verkiezing.” Nochtans beweert het openbaar ministerie iets anders. De meest recente balans staat op tien doden, zegt het plaatselijk parket. Maar de dagen van de “toekomstige ex-”minister van Justitie, Luisa Ortega, zijn volgens Rodriguez geteld. Ortega was een jarenlange medestander van Maduro, maar sinds de president het parlement aan banden wil leggen, brak ze met de opvolger van Hugo Chavez.

“Deze persoon bestaat niet”

Maduro trok zondag natuurlijk ook zelf naar de stembus om mee te beslissen wie de 545 leden van de grondwettelijke vergadering zullen worden. Al verliep dat niet zonder slag of stoot. Toen de president zijn elektronische identiteitskaart in wijk van de hoofdstad liet controleren, verscheen er “deze persoon bestaat niet of de kaart is geannuleerd”. Het voorval werd, tot groot jolijt van Maduro’s tegenstanders op sociale media, live uitgezonden op de staatstelevisie.

De oppositie, die het aantal doden op vijftien zet, kondigde al aan om maandag en woensdag verder te protesteren tijdens de inhuldiging van de nieuwe constituante. “Wij gaan dit frauduleus proces niet erkennen, dit is voor ons ongeldig, het bestaat niet!”, zegt oppositieleider Henrique Capriles, weet El Pais.