Gedumpte schildpadden teisteren Limburgse vijvers

De Limburgse vijvers hebben in grote mate te kampen met gedumpte schildpadden. Dat is het gevolg van het verbod op de verkoop van de beestjes dat vorig jaar werd ingevoerd. De diertjes werden vlak voor het verbod inging massaal verkocht aan dumpingprijzen. “Omdat ze te groot worden en kinderen er niet meer naar omkijken, worden ze in de natuur in vijvers of beken gezet”, zegt Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum.