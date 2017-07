Koen Wauters gaat weer diep voor nieuw tv-programma

Dat Koen Wauters graag zijn grenzen verlegt, weten we al lang. Denk maar aan het legendarische Wauters vs. Waes. Ook voor zijn nieuwe tv-programma, dat vanaf september te zien zal zijn op VTM, gaat hij weer diep.

Hij werkte zich in het zweet in een hoogtekamer van een sportlaboratorium in Leuven, en zette een filmpje online. Volgens de in­middels 49-jarige zanger en presentator is er nog serieus wat werk aan de winkel. Voor de specialisten, dit waren de resultaten: HS:157. ­Lactaat 3.4 Saturatie 82. Hoogte 3500. Watt:150.