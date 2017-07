Oostende krijgt kans na kans maar kan het niet waarmaken tegen Moeskroen

Eerste speeldag, eerste zege. Het seizoen kon voor Moeskroen niet beter beginnen na de 0-1 overwinning op het veld van Oostende. Standard-huurling Bolingi kopte op aangeven van Olinga de winning goal tegen de touwen in de tweede helft. KVO had de beste en meeste kansen, maakte die niet af en kreeg dus het deksel op de neus.

Bij Oostende stond Nicolas Lombaerts nog niet in de basis tegen Marseille in de Europa League, tegen Moeskroen kreeg de ervaren verdediger wel meteen zijn eerste basisstek. Voor Cyriac, Conté en Bossaerts was er geen plaats op de bank. Bij Moeskroen ook één opvallende afwezige: Logan Bailly was nog niet klaar om te spelen en werd tussen de palen vervangen door Butez. Verder stelde coach Mircea Rednic zes nieuwkomers op.

Flauwe eerste helft

Moeskroen werd voor het seizoen getipt als degradatiekandidaat nummer één, maar nam wel van bij het eerste fluitsignaal de wedstrijd in handen. Bolingi kreeg de eerste kans van de wedstrijd, maar kopte op Proto na acht minuten spelen. De eerste kans van de match kwam zo op naam van de bezoekers, maar het was Oostende dat halfweg de eerste helft de score had kunnen — en misschien zelfs moeten — openen. Musona werd door Akpala alleen voor doel gezet, maar Butez redde zijn schot met een beenveeg.

Moeskroen claimde nog een strafschop na een licht foutje van Vandendriessche op Olingi, maar Boucaut liet begaan. Zo stond de 0-0 nog steeds op het bord na een flauwe eerste helft. Dezelfde 22 namen stonden aan de start van de tweede periode, maar beterschap bracht dat niet. Govea trapte een kans voor Moeskroen recht op Proto, daarnaast was het vooral Oostende die zijn kansen niet afmaakte. Akpala was net niet snel genoeg, Milic kopte een bal nipt naast. Vooral Musona had echter de 1-0 aan de voet, maar hij kon niet afwerken in een leeg doel.

Moeskroen-doelman Jean Butez kende een goed debuut. Foto: Photo News

Rampavond Siani

Als je zelf de kansen afwerkt, krijg je het deksel op de neus, en dat eeuwenoude lesje leerde Oostende ook tegen Moeskroen. Vijf minuten na de reuzenmisser van Musona kopte Bolingi namelijk de 0-1 tegen de netten, na een voorzet vanop links van Olinga. Moeskroen was de betere ploeg in de eerste helft en was tien minuten voor tijd zelfs op weg naar de 0-2 nadat Amallah alleen op Proto kon afgaan. Sebastian Siani trok aan de noodrem en mocht gaan douchen na de terechte rode kaart. Ook Vandendriessche liet zich niet onbetuigd en mocht tevreden zijn met donkergeel na een tackle aan de zijlijn.

Foto: BELGA

De laatste pagina in het boek was echter voor Oostende, maar Milic kopte naast na een knappe actie en dito voorzet van El Ghanassy op rechts en Zivkovic kreeg zijn voet niet tegen de bal in de scrimmage op het absolute einde. Zo begint KVO het seizoen met een valse noot, al zullen veel spelers bij de Kustboys toch vooral met hun gedachten bij de Europese terugmatch tegen Marseille zitten. Moeskroen gaf alle criticasters lik op stuk met vooral een goede tweede helft, en begint naast Zulte Waregem, Club Brugge, STVV en Charleroi het seizoen met drie punten op een — zeer voorlopige — eerste plaats.

Foto: BELGA

Foto: BELGA