As - Zes dagen lang kloppen we aan bij Limburgers die in Frankrijk wijn maken. Zeven vonden we op onze weg, met daarbij opvallend veel vrouwen. Hun verhalen zijn uiteenlopend, maar de passie hebben ze gemeenschappelijk, evenals het moeten opboksen tegen plaatselijk chauvinisme.

De naam Casters duikt voor het eerst op in Niel-bij-As, in een geboorteregister uit de 17de eeuw. Hier ligt de bakermat van iedereen in de wereld die vandaag Casters heet. Ook Louis Casters, die in 1944 ...