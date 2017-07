Hasselt / Sint-Lambrechts-Herk / Wimmertingen / Kermt / Spalbeek / Kuringen / Stokrooie / Stevoort -

Uitstekend nieuws uit het beachvolleybal, want Liesbeth Mouha en Katrien Gielen hebben zich op het tornooi in het Turkse Mersin, in Turkije geplaatst voor de finale.