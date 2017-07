Lommel -

De derde voetbalclub van Limburg is al een aantal jaren Lommel SK. En de club wil dat ook zo houden. Lommel zakte naar de eerste amateurliga en wordt dus reeksgenoot van Patro Eisden. Maar de club moet en zal zijn status bevestigen, klinkt het in het noorden van de provincie. Lommel wil meteen promoveren en terugkeren naar eerste klasse B. Gisteren speelde het in Tessenderlo een oefenduel tegen Thes Sport.