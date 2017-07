Tongeren -

In Tongeren vond het Europees kampioenschap Eventing plaats. Het is al van 2003 geleden dat het EK nog eens in België georganiseerd werd. Eventing bestaat uit drie disciplines: dressuur, Cross Country en Jumping. De Belgisch ploeg deed het trouwens uitstekend en stond na twee onderdelen aan de leiding en kroonde zich zondag tot Europees kampioen.