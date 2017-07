Florian Vogel pakt Europese titel mountainbiken

Florian Vogel heeft zich zondag in het Italiaanse Darfo Boario Terme tot Europees kampioen mountainbiken gekroond. De Zwitser pakte het goud voor de Fransman Julien Absalon en de Duitser Manuel Fumic. Kevin Panhuyzen was de beste Belg op plek 32.

De Belgische selectie moest het doen zonder Ruben Scheire, die begin deze week forfait gaf wegens een spierscheur boven de knie. Kersvers Belgisch kampioen Jens Schuermans was wel van de partij, maar hij haalde de finish in Italië niet.

In de strijd om het goud vochten Vogel en Absalon een spannend duel uit en het was de Zwitser die het beste eindschot in de benen had. Absalon kwam tien seconden later als tweede over de streep en bronzen medaille Fumic moest veertig seconden toegeven. Voor de 35-jarige Vogel is het zijn tweede Europese titel. Zijn eerste gouden plak veroverde hij in 2008 in het Duitse Sankt Wendel.

Bij de beloften eindigde de Belg Pierre De Froidmont veertiende, op 3:44 van Europees kampioen Gioele Bertolini, die zijn Italiaanse landgenoot Nadir Colledani en de Deen Simon Andreasen voorbleef. Wout Alleman, de tweede Belg bij de beloften, moest vrede nemen met plek 31.

Bij de vrouwen pakte de Oekraïense Jana Belomoina met verve de Europese titel. De Zwitserse Linda Indergand kwam meer dan drie minuten na de winnares als tweede over de finish. Het brons ging naar de 44-jarige Noorse Gunn-Rita Dahle. Titelverdedigster Jolanda Neff haalde de finish niet. De Zwitserse ondervond te veel last van de gevolgen van een val tijdens een training.