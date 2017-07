Is dit de beste manier om dat ene stukje pizza weer op te warmen?

Als je een stukje overgebleven pizza (hey, het kan de beste overkomen) weer wil opwarmen, blijf je vaak over met een slappe bodem, een uitgedroogd laagje tomaten en een hoopje kaas dat vooral op rubber lijkt. Geen nood, het internet geeft hoop.

Anthony Falco, de kok van pizzeria Roberta's in New York, heeft zijn klanten de oplossing op een briefje gegeven. De truc is volgens hen om de pizza eerst twee minuten aan te bakken in een pan, zodat de bodem weer krokant wordt. Zet je vuur daarna lager en leg je pizza aan één kant van de pan - aan de andere kant druppel je een heel klein beetje water in de pan. Opgelet: het water mag niet in contact komen met de pizza: je hebt enkel de stoom nodig om je pizza op te warmen. Leg dan deksel op de pan en laat het stuk ongeveer een minuutje in de stoom liggen - dat zou genoeg moeten zijn om de kaas en de tomatensaus weer zacht te maken.

Smakelijk!