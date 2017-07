Lichaamsdelen op gletsjer in het Mont Blancmassief gevonden

Op een gletsjer van het Mont Blancmassief zijn een hand en een been gevonden. De menselijke resten kunnen van passagiers van twee decennia geleden gecrashte vliegtuigen afkomstig zijn. Dat is echter nog niet duidelijk, klinkt het zondag bij de bergreddingsdienst in Chamonix-Mont-Blanc. In de regio waren in de jaren vijftig en zestig van vorige eeuw twee toestellen van de luchtvaartmaatschappij Air India neergestort.

De lichaamsdelen werden donderdag door een amateuronderzoeker gevonden aan de Bossons Glacier. Dat schreef de regionale krant Le Messager. De man houdt zich al jaren bezig met onderzoek naar de beide crashes en heeft al een aantal restanten van de twee vliegtuigen ontdekt. Grotere lichaamsdelen zoals de hand en het been had hij eerder nooit gevonden, werd de man in de krant geciteerd. “Delen van schedels heb ik wel al aangetroffen”.

