Met deze sport wil Beyoncé weer in vorm geraken na de bevalling

Zes weken na de bevalling zou Beyoncé weer de draad willen opnemen en beginnen met sporten. Volgens het magazine People doet ze dat het liefst met SoulCycle, een soort spinning maar dan met zacht licht en soulmuziek.

Nu Rumi en Sir Carter zes weken zijn en wellicht elk hun eigen nanny hebben, heeft Beyoncé besloten dat het tijd is om weer in vorm te geraken. Volgens geruchten doen ze dat met SoulCycle, een sport die zich een jaar geleden tot een rage ontpopte in de VS met beroemde aanhangers zoals Selena Gomez, Alessandra Ambrosio en Oprah Winfrey. Jay Z, de man van Beyoncé, zou meedoen: celebrityzender E! news medlt dat het koppel samen gezien werd bij het buitenkomen van een les SoulCycle in Santa Monica. "Ze vond het leuk en ging erg op in de muziek", was de enige commentaar die men daar wilde geven.

SoulCycle is een variant op het klassieke spinning, maar waar spinning het vooral moet hebben van zijn flitsende lichten en stevige beats, doet SoulCycle het rustiger aan, met zachtere soul- of rockmuziek, flatterend kaarslicht en aromatherapie. De sport werd in 2006 uitgevonden door vastgoedagente Julie Rice en Hollywoodmanager Elisabeth Cutler, die hun merk in 2011 verkochten aan fitnessmagnaat Equinox. In 2016 werden 85 nieuwe filialen geopend met de bedoeling de sport op grote schaal te commercialiseren.

Ondanks de vele beroemdheden die SoulCycle hebben aangeprezen als een goede manier om in vorm te blijven, kreeg de sport ook negatieve kritiek. Zo schreef journalist James Fell in de Los Angeles Times dat de combinatie van fietsen en oefeningen voor het bovenlichaam niet efficiënt en mogelijk zelfs schadelijk is. Bij SoulCycle wordt ook gewerkt met lichte gewichtjes, push-ups op het stuur en crunches tijdens het fietsen. Daarnaast kreeg de sport ook kritiek omdat ze 'te elitair' zou zijn: één les in de SoulCycle-studio in New York kostte in de begindagen zo'n 28 euro. Het was onder meer die aanpak om te mikken op een rijk en beroemd publiek die de derde oprichtter Ruth Zukerman deed afhaken. Zij begon later met een gelijkaardige sport, Flywheel, die qua prijs laagdrempeliger is.